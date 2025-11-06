Diyarbakır'da İlginç Kaza: Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti
Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir aracın üzerine çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, başka bir aracın üzerine çıktı. İlginç kazada 2 kişi yaralandı.
Olay Kayapınar ilçesinde Mastıfroş Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. Aracın asılı kaldığı kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa