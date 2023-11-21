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Diyarbakır'da ikinci el eşya dükkanında yangın

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın, iş yerini kullanılamaz hale getirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın, iş yerini kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'ndeki ikinci el ev eşyası satılan dükkanda çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucu dükkandaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bina sakinleri tahliye edildi. Yangının 112 Acil Sağlı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde maddi zarar meydana geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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