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Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sur ilçesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 GFU 61 ile 21 TT 1506 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Polis ekipleri yolda ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Sur 3. Sayfa Haberler

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