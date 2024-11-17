Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4009. Sokak'ta 07 BNK 615 ve 21 TT 1720 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.