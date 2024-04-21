Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.