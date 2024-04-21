Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.