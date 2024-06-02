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Diyarbakır'da İki Kişi Grup Tarafından Darp Edildi

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki kişinin bir grup tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, havaya doğru ateş ederek tarafları ayırdı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki kişinin bir grup tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, havaya doğru ateş ederek tarafları ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişi, bir grup arasında kalarak yerde tekme tokat darp edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için havaya doğru ateş etti. Şahısların darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Diyarbakır Kayapınar Güvenlik Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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