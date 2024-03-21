Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İki grubun çatışmasında 3 otomobil, bir ev ve bir marketin camına kurşunlar isabet etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Cadde üzerinde bulunan 3 otomobil, bir ev ve bir marketin camı kurşunların hedefi oldu.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde iki grup karşılıklı çatıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan E.I Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ş.A ise Dicle Memorial Hastanesine sevk edildi.

Grubun çatışması sonucu cadde üzerinde bulunan 3 otomobil, bir ev ve bir evin camı kurşunların hedefi oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.