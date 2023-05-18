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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı olayda 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı olayda 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Silvan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Silvan yolu üzerinde bulunan köprünün altında oturan bir grup, iddiaya göre, iki araçla gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda İ. Ç., kolundan yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde bulunan grubun bilgisine başvurdu. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde otomobilleri bırakıp kaçtıkları değerlendirilen şüpheliler için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Diyarbakır Yenişehir kavga 3. Sayfa Haberler

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