Diyarbakır'da iki FETÖ üyesi, kardeşlerinin kimliğiyle yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı risk analiz çalışması sonucunda, hükümlü 2 firari FETÖ üyesi yakalandı.

Alınan bilgilere göre ekipler, kentte yapılan çalışma neticesinde hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis memuru H.F.Ö.'yü Diyarbakır tren garında, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi ve terör örgütünün eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan A.G.'yi ise Fırat Bulvarı üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca kimlik bilgilerinin tespiti sırasında kardeşlerine ait kimlikleri kullandıkları anlaşılan firarilere 'başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması' suçundan adli işlem yapıldı.

Her iki firari de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa