Diyarbakır'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı
Diyarbakır çevre yolu ve Bismil yolu güzergahında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis kazalarla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır çevre yolu ve Bismil yolu güzergahında yaşanan 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevre yolundaki kazada 2 kişi yaralanırken, Üçyolda meydana gelen kazada ise araç şarampole yuvarlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre yolundaki kazada yaralanan 2 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR