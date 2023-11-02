Diyarbakır'da İçki İçip Tehditler Savuran Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da içki içtikten sonra av tüfeğini alıp sokağa çıkarak tehditler savuran kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Tüfeğin bozuk olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR'da içki içtikten sonra av tüfeğini alıp sokağa çıkarak tehditler savuran kişi, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, tüfeğin bozuk olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, av tüfeğiyle sokağa çıkıp çevredekilere silah doğrultarak tehditler savurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen motosikletli Yunus timi ekiplerince şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, yapılan kontrolde tüfeğin bozuk ve şüphelinin içkili olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)