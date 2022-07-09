Diyarbakır'da 'Huzur uygulamasında' 19 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Diyarbakır'da 'Huzur uygulamasında' 19 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 'Huzur uygulamasında' 19 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aralarında yakalama kararı da bulunan 19 şüpheli huzur uygulamasında gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aralarında yakalama kararı da bulunan 19 şüpheli huzur uygulamasında gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesinde adli mercilerce yakalama kararı bulunan 11 şahıs ile birlikte 19 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 parça halinde toplamda 9.18 gr narkotik madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 19 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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