Diyarbakır'da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 'huzur' uygulamasında 16 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 16 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Hisarcık Bismil 3. Sayfa Haberler

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