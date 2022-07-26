Diyarbakır'da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 16 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa