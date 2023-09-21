Diyarbakır'da Husumetli Saldırısı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan 2 gençten biri, husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak genç kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan iki gençten biri, husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 331'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında motosiklet üzerinde ilerleyen iki genç, husumetlisi olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet üzerindeki İbrahim Çapacı kafasından aldığı mermi ile ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İbrahim Çapacı'yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Çapacı hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.