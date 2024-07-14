Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da hız yapan sürücülere trafik denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşların şikayetleri üzerine, hız yapılan bölgede trafik denetimi yapıldı, alkol limitine takılan sürücülere ceza kesildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşların şikayetleri üzerine, hız yapılan bölgede trafik denetimi yapıldı, alkol limitine takılan sürücülere ceza kesildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytape Mahallesi'nde Diyarbakır Stadı çevresi ve Necmettin Erbakan Caddesi'nde sürücülerin hız yapması ve trafiği tehlikeye sokması şikayetleri üzerine trafik ekipleri farklı noktalarda denetimde bulundu. Ekipler, araçları tek tek durdurarak uygulama gerçekleştirdi. Alkol limitini aşan sürücülerin ehliyetine el konularak ceza kesildi, sürücüler hız konusunda uyarıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Kayapınar trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title