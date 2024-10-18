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Diyarbakır'da Hırsızlıktan Aranan İki Firari Yakalandı

Diyarbakır'da Hırsızlıktan Aranan İki Firari Yakalandı
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Diyarbakır'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahıs yapılan operasyonla yakalandı. C.K. ve H.Y. isimli şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Diyarbakır'da hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kayapınar ilçesi Peyas ve Mezopotamya Mahallelerinde, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve kamu malına zarar verme" suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.K. ile "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve yağma" suçlarından kesinleşmiş 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.Y.'nin yakalandığı belirtildi.

Ayrıca, yakalanan C.K. ile H.Y.'nin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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