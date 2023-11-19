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Diyarbakır'da Hırsızlık Yapan 12 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da ev ve iş yerlerine girip hırsızlık yaptığı belirlenen 12 şüpheli, 'Yörünge' adlı operasyon ile yakalandı. Şüphelilerden birinin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.