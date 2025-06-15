Diyarbakır’da Hırsızlık Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır’da Hırsızlık Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı
Haber Videosu

Diyarbakır'da güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlar, pazarcı ve simitçi kılığına giren polisler tarafından yakalandı. 'Çekirge' operasyonuyla 12 kişi tutuklandı.

Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlar, pazarcı ve simitçi kılığına giren polisler tarafından yakalandı

Hırsızlara "Çekirge" operasyonu: 12 tutuklama

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tavan arasında böyle yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dört farklı kapkaç olayına karışan şahıslar, güvenlik kameralarından tespit edildikten sonra polisin pazarcı ve simitçi gibi kılıklara girmesiyle kıskıvrak yakalandı. Aralarında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla birlikte 12 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik "Çekirge" operasyonu düzenledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli titizlikle yürütülen çalışma sonucu yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek izleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

Pazarcı ve simitçi kılığına giren polis, kimlik tespiti yaptığı şüphelilerin olayın olduğu yerlerde beklemeye başladı. Hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli H.K'nin evine yapılan baskında tavan arasına saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İsrail, İran'a yönelik saldırıların gerekçesini dünyaya duyurdu

İran'ın planı gözlerini korkutmuş! İsrail'in saldırı nedeni belli oldu
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı

17 yıl sonra şampiyon olan takıma büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.