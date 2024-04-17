Diyarbakır'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir hırsız, arife günü ve bayramın ikinci günü aynı siteye girip 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Barış Mahallesi'nde bir siteye gelen hırsız, arife gününde gözüne kestirdiği 2 bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Aynı hırsız, bayramın ikinci gününde yine aynı siteye girerek çevreyi kolaçan ettikten sonra 1 bisiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Site görevlisi Garip Yalçın, aynı şahıs tarafından iki gün üst üste siteden çocukların bisikleti çalındığını söyledi. Çalma anının kameralarda belli olduğunu ve emniyete bildirdiğini ifade eden Yalçın, "Arife gününde 2 bisiklet çalındı. Bayramın ikinci gününde bir tane çalındı. Çalan şahıs aynı kişi, kameralarda da belli oluyor" dedi.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR