Diyarbakır'da hırsızlar sağlık ocağından elektronik malzeme çaldı, hastalar kapıdan geri döndü

Diyarbakır'da Aile Sağlığı Merkezi'ne giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bilgisayar ve klima motorlarının da bulunduğu çok sayıda elektronik malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da Aile Sağlığı Merkezi'ne giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bilgisayar ve klima motorlarının da bulunduğu çok sayıda elektronik malzeme çalarak kayıplara karıştı. Merkeze gelen hastalar, hizmet alamadan geri döndü.

Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semtindeki Şehit Ali Gaffar Okkan Aile Sağlık Merkezi'ni hedef alan hırsızlar, gece saatlerinde içeri girerek bilgisayar, internet kabloları, yazıcı makineleri, televizyon ve pencere demirleri gibi malzemeleri çaldı. Güvenlik kamerasına girmeden hırsızlık yapan şahıs veya şahıslar, sağlık merkezinin hizmet vermesini engelledi.

Mağdur olan mahalle sakinlerinden Burhan Karanfil, sağlık merkezinde hırsızlık yapıldığını ilk defa gördüğünü belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Doktorların vatandaşa hizmet veremediğinden ötürü kendilerinin de üzüntü duyduğunu dile getiren Karanfil, böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını söyledi. Karanfil, "Hırsızlar eğer sağlık merkezine giriyorsa Allah, sonumuzu hayır etsin. Gidişatımız hiç iyi değil. Hasta bir vatandaş gelip doktordan ilaç aldığı zaman kablolar çalındığı için internet yok. Bunun sonu ne olacak? Allah, bu hırsızları ıslah etsin. Hırsızlar, resmen sağlık ocağını talan etmiş. Pencere falan bırakmamışlar. Gerçekten de üzücü bir olay. İçeride bilgisayar, yazıcı makinesi, internet kablolarını hepsini çalmışlar. Biz bir vatandaş olarak duruma üzülüyoruz. Sonuçta sağlık için buraya biz geliyoruz, ailemiz geliyor. Bugün çok sıkıcı bir olayla karşılaştım" dedi. - DİYARBAKIR