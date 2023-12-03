Diyarbakır'da HDP ve PKK'nın çocuklarını kandırarak dağa götürdüğünü ileri süren ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Aileler, bin 552 gündür çocuklarından gelecek bir haberi bekliyor.

Diyarbakır'da HDP ve PKK'nın çocuklarını kandırarak dağa götürdüğünü iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'da HDP ve PKK'nın çocuklarını kandırarak dağa götürdüğünü ileri süren ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler bin 552 gündür çocuklarından gelecek bir haberi bekliyor.

Oğlu Eren'in 10 yıl önce ekmek almaya gittikten sonra daha haber alamadığını ileri süren anne Fadime Aksu, evladına geri dönemsi için çağrıda bulundu.

Çocuğundan 10 yıldır haber alamadığını belirten Aksu, "Oğlum, 'anne ekmek almaya gidiyorum' dedi, o gün bu gündür 10 yıl oldu haber alamadım. Eren, ne olursun artık dön gel. Ne kadar arkadaşın var ise hepsini topla dön. Seni çok özledim artık gücüm kalmadı dön gel" dedi.

Kızı Fadime'nin 2014 yılında Bitlis'te üniversite okurken kaçırıldığını iddia eden anne Hatice Levent ise evladını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini vurguladı.

Kızının dönmesi için çağrıda bulunan Levent, "Burada evladımı bekliyorum. Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Onlar bizim çocuklarımızı bıraksın, kendi çocuklarını dağlara götürsünler. Bizim çocuklarımızın eli kalem tutuyordu silah verdiniz. Fadime'm, elindeki silahı at gel seni çok özledim" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR