Diyarbakır'da hava ve karayoluna kar engeli 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır-Şanlıurfa arası bağlantı yollarında kar nedeniyle ulaşımda aksaklık meydana geldi, metrelerce araç kuyruğu oluşarak trafik kitlendi. Diyarbakır- Şanlıurfa arası bağlantı yollarında kar nedeniyle ulaşımda aksaklık meydana geldi, metrelerce araç kuyruğu oluşarak trafik kitlendi. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle uçak seferleri de iptal oldu. Diyarbakır-Şanlıurfa bağlantı yolları kar yağışı nedeniyle kilitlendi. İstanbul, Ankara, uçak seferleri iptal oldu, İzmir Antalya seferleri ise gecikmeli gerçekleşecek. Şehir genelinde karla mücadele devam ederken Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, vatandaşları kar lastiği ve zincir takılı araçlarla yola çıkmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Şanlıurfa Tragger 3. Sayfa Haberler

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