Diyarbakır'da Hapis Cezası Olan 47 Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi yakalandı. Operasyon, suçların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirdi. İcra edilen operasyonlarda, aralarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Silah ve Mermileri Taşıma veya Bulundurma' suçlarından aranan şahısların da bulunduğu 10 ve 20 yıl arası 6, 5 ve 10 yıl arası 7, 2 ve 5 yıl arası 14, 2 yıl altı 20 olmak üzere toplamda 47 kişi yakalandı.

Yakalanan 47 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
