Diyarbakır'da Hapis Cezası Bulunan 76 Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları koordinesinde adli makamlarca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 8, 2-5 yıl arası 32 ve 2 yıl altı 29 olmak üzere toplamda 76 kişi yakalandı. Yakalanan 76 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR