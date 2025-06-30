Diyarbakır'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Trafik Kilitlendi

Diyarbakır'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Trafik Kilitlendi
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazasında halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kavşakta oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde şehir içi halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, trafik bir süre durma noktasına geldi.

Elazığ Bulvarı'nda şehir içi halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu. Sürücüler, tutanak tutmak için araçlarıyla yolun ortasında durmasıyla kavşakta trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Araç trafiği, polis ekiplerinin gelmesiyle kontrollü bir şekilde sağlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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