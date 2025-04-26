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Diyarbakır'da Haksız Kazanç İçin Kredi Kartı Kullanımıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Diyarbakır'da Haksız Kazanç İçin Kredi Kartı Kullanımıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kredi kartı ve borç vererek haksız kazanç elde eden bir kişi, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Y.'nin iş yerinde gerçekleştirilen aramada kredi kartları ve işlem delilleri ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen A.Y. tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada kredi kartı ve doğrudan borç vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen bir kişi suçüstü yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan A.Y'nin iş yerinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, başkalarına ait 2 adet kredi kartı, 4 adet hesap defteri, 1 adet pos cihazı ve işlem delili 1 adet slip ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin soruşturmayı genişlettiği bilgisi öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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