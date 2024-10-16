Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde virajı alamayan hafif ticari araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın sürücüsü, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hayati Avşar Caddesi Silvan Bulvarı Dicle Üniversitesi kavşağında meydana geldi. M.I., idaresindeki 47 PN 244 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, bariyerlere çarpıp takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Yaşam Kaza Sur

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.