Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Alev Aldı, Yangın Söndürüldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı. Yaşlı kadın kendini araçtan güçlükle dışarı atarken, çevredeki vatandaşların yardımı ile yangın söndürüldü.

Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı atarken, alevleri gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf su ve yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR