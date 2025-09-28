Haberler

Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Alev Aldı, Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev alırken, yaşlı bir kadın kendini güçlükle dışarı attı. Çevredekilerin yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı atarken, alevleri gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf su ve yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
