Diyarbakır'da Güzellik Salonuna Silahlı Saldırı: Anne ve Kızı Yaralandı

Diyarbakır'da bir güzellik salonuna düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bulunan bir güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, güzellik salonu olarak hizmet veren bir işyerinin önüne gelerek, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. O sırada yoldan geçen anne M.A. ile kızı F.A., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerce bir otomobille özel bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.