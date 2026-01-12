Türkiye'de bir ilkti: Diyarbakır'daki güvercin otelinde çıkan yangında 100'den fazla kuş telef oldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanın son katındaki güvercin otelinde çıkan yangında 100'den fazla güvercin telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Gürsel Caddesi Muradiye Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın son katında güvercinlerin ısınması için konulan elektrikli ısıtıcının alev alması ile yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 100'den fazla güvercin telef olurken, otel kullanılmaz hale geldi.

Otel sahibi Ali Batmaz, sabah 07.00 sularında yangın çıktığını söyledi. Batmaz, "Maalesef güvercinlerimizin çoğu telef oldu. 4 tane kümesimiz yandı. Maddi hasar bizi çok üzmedi ama güvercinlerimizin bu şekilde can vermesi bizi çok üzdü. Kaybımız büyük ama biz güvercinlerimize üzülüyoruz. Yavruları vardı. 100'den fazla güvercinimiz telef oldu" dedi.

Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir ise, "150'ye yakın güvercin telef oldu. Esnaf kardeşimiz için ne gerekiyorsa destek olmaya çalıştık. Çok üzgünüz. Esnaf kardeşimize de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Çok üzüntülüyüz onlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Yanarak hepsi telef oldu çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR