Diyarbakır'da Güvenlik Kamerasına Yansıyan Hırsızlık Anları
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, gittiği markette içecek çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Şahıs, dolaptan içecek alıp çevresini gözetledikten sonra marketten uzaklaştı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahsın içecek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'dan bir şahıs, gittiği marketin içecek dolabından içecek çaldı. Şahıs, çevresini gözetledikten sonra dolaptan içeceği aldı. Market girişinde bir süre duraksayan şahıs, daha sonra uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa