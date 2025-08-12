Diyarbakır'da Gübre Yüklü Tır Devrildi

Diyarbakır'da Gübre Yüklü Tır Devrildi
Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan gübre yüklü tır yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan gübre yüklü tır, yol kenarına devrildi.

İlçenin Göksu mevkiinde 27 ATJ 765 plakalı gübre yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tır da maddi hasar oluştu.

Yolda ulaşımda kontrollü sağlanırken, tır vinç yardımıyla kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
