Hız ve buzlanma faciaya davetiye çıkardı

Diyarbakır'da gizli buzlanma oluşan yolda hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptı. Çarpma sonrası araç alev alırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay bugün sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası yolda oluşan gizli buzlanmayı fark edemeyen bir sürücü, aşırı hızla ilerlemeye devam etti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürülürken, kazada ağır yaralanan kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

O anlar başka bir aracın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR