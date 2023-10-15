Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'da gençlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde perşembe günü akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavgaya dönen olayda yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 402. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar M.A.K ve Tufan Tokay (16), ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tokay, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Tokay, otopsi işlemlerinin ardından Aziziye Mezarlığı'na defnedildi.

Diğer çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.