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Diyarbakır'da Gazinoda Silahlı Kavga: Müzisyen Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda çıkan silahlı kavgada müzisyen Sedat Eraslan, kavgayı ayırmak isterken kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen müzisyen, kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda çıktı. Gazinoda müzisyenlik yapan Sedat Eraslan, iddiaya göre, iki grup arasında çıkan bir tartışmayı yatıştırmak istedi. Tartışan şahıslardan birinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla Eraslan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eraslan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Eraslan hayatını kaybetti.

Eraslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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