Diyarbakır'da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı - Haberler

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Diyarbakır'da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir AVM önünde bulunan durak içinde unutulan valiz fünye ile patlatıldı.

Diyarbakır'da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir AVM önünde bulunan durak içinde unutulan valiz fünye ile patlatıldı. Kontrol edilen şüpheli valizin içinden elbise çıktı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa Yolu Üzerinde bulunan bir AVM önündeki otobüs durağı içinde şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde kapatıp çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanı ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, şüpheli valize fünye yerleştirerek çevre kontrolünü sağladıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı. Ekipler, yaptıkları kontrollerde valizin içinde elbise çıktığını belirledi.

Ekipler, yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. Patlama esnasında çevredeki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, film izler gibi olayı izledi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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