Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da fuhuş çetesine operasyon: 7 tutuklama, 10 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da fizyoterapi merkezi, güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş yapan çeteye yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı ve 10 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Diyarbakır'da fizyoterapi merkezi, güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş yapan çeteye "baypas" operasyonu. Gözaltına alından 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 milyon 700 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fizyoterapi, güzellik ve masaj salonu merkezi adı altında fuhuş yaptıkları belirlenen şahıs ve adresler 2 ay teknik takibe alındı.

Polis, internet üzerinden reklam veren masaj salonlarının telefonda şifreli konuşarak müşterilerine randevu verdiğini, çete üyelerinin fuhşu özel terapi diye adlandırıp müşterilerine özel terapi için özel odalarda ağırlayıp 33 ayrı olayı belirledi.

Çete üyelerinden 3 kadın, bir güzellik merkezine giderken kadınlardan birinin güzellik merkezine tabanca ile ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

10 kişinin gözaltına alındığı baypas operasyonunda, 7 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Güzellik ve masaj salonları mühürlenerek kapatıldı, yüksek miktarlarda idari para cezası uygulandı.

"10 milyon 700 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu"

Şüpheli şahısların "fuhşa teşvik", "aracılık veya yer temin etmek" olayı ile ilgili olarak; incelemesi yapılan kişilerin, tapu müdürlükleri, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunlarından gelir elde edip edilmediği, deniz ve hava taşıtı bulunup bulunmadığı, kripto varlıkları, MASAK ve Gelir İdaresi kayıtları araştırılmış, yapılan detaylı ve titiz araştırma sonucu aklama suçuna karıştığı değerlendirilen 6 şüphelinin; 3 adet dairesine, 3 adet aracına, 1 taksi plakasına, 13 adet banka hesabına toplam 10 milyon 700 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladı

Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladı

 Arap basınından İran-İsrail geriliminin seyrini değiştirecek iddia: Gizlice İran'a giden ABD heyeti 'Oyuna gelmeyin' diye uyardı

Arap basınından İran-İsrail geriliminin seyrini değiştirecek iddia: Gizlice İran'a giden ABD heyeti "Oyuna gelmeyin" diye uyardı

 29 yıldır faaliyetteydi! Türkiye'nin önde gelen otomotiv firması 07 Uğur Profil konkordato ilan etti

29 yıldır faaliyetteydi! Türkiye'nin önde gelen otomotiv firması 07 Uğur Profil konkordato ilan etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kötü kokuyu alan komşuları telefona sarıldı! 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kötü kokuyu alan komşuları telefona sarıldı! 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title