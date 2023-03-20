Diyarbakır'da fuhuş çetesine 'Kıskaç' operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temini sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temini sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, şüphelileri tespit etmek amacıyla 3 ay süren teknik takip çalışmalarında, 7 şüpheliyi yakalayarak 4 günlük gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da "Kıskaç" adı verilen eş zamanlı yapılan operasyonda lüks plazalarda masaj adı altında fuhuş yapan 7 şüpheliyi yakaladı. İnternet üzerinde reklam veren masaj salonlarının şifreli konuşarak müşterilerine randevu verdiğini çözen ekipler, düzenlediği operasyonda kapıları açılmayan masaj salonlarına çilingirle girdi.

Aramalarda ruhsatsız silahlar ve çeşitli dokumanlar ele geçirildi. İnceleme yapılması amaçlı cep telefonları ve bilgisayarlara da el konuldu. Operasyonun düzenlendiği masaj salonları mühürlenerek kapatıldı ve yüksek miktarlarda idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.E., E.Ö., V.B., B.Y., B.A., Z.B. ve M.V. adlı 7 şüphelinin 4 günlük gözaltı süresinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR