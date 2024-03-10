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Diyarbakır'da freni tutmayan otomobil takla attı

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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, freni tutmayınca sürücünün el frenini çekmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, freni tutmayınca sürücünün el frenini çekmesi sonucu takla attı.

Alınan bilgilere göre, 33 AOM 281 plakalı otomobil, seyir halindeyken freni tutmayınca sürücünün el freni çekmesiyle Mahabad Bulvarı'nda takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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