Diyarbakır'da freni tutmayan otomobil takla attı

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, freni tutmayınca sürücünün el frenini çekmesi sonucu takla attı.

Alınan bilgilere göre, 33 AOM 281 plakalı otomobil, seyir halindeyken freni tutmayınca sürücünün el freni çekmesiyle Mahabad Bulvarı'nda takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR