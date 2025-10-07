Haberler

Diyarbakır'da Freni Patlayan Kamyon Faciası: 10 Yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda freni patlayan un yüklü bir kamyon, 4 araca çarparak kazaya neden oldu. Kazada 2'si çocuk toplamda 10 kişi yaralandı ve olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre freni patlayan 21 ADP 853 plakalı un yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 01 AUR 117, 63 AFB 333, 34 JV 6099 ve 34 HED 931 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası cadde savaş alanına dönerken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yol trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

