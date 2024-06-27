Diyarbakır'da fırtınada ağaç kamyonetin üstüne devrildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde fırtınada yerinden sökülen ağaç, bir kamyonetin üstüne devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kuvvetli fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaç, park halindeki bir kamyonetin üstüne devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. - DİYARBAKIR