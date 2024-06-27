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Diyarbakır'da fırtınada ağaç kamyonetin üstüne devrildi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuvvetli fırtına sonucu yerinden sökülen ağaç, park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde fırtınada yerinden sökülen ağaç, bir kamyonetin üstüne devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kuvvetli fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaç, park halindeki bir kamyonetin üstüne devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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