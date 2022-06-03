Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı

Diyarbakır'da 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şüphelinin, Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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