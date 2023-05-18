Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da firari hükümlüler jandarmadan kaçamadı

Diyarbakır'da firari hükümlüler jandarmadan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da hırsızlık ve uyuşturucudan hüküm giyen firari zanlılar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da hırsızlık ve uyuşturucudan hüküm giyen firari zanlılar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar devam ediyor. "Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 57 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.T. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Seçim Sonuçları
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2019
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Jandarma JASAT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title