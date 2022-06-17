Diyarbakır'da firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Diyarbakır'da firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır'da 14 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da 14 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin aranan şahıslara yönelik çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan U.S. isimli şüphelinin Ergani ilçesinde bir adrese geçeği bilgisine ulaşıldığı, icra edilen operasyon sonucunda şüphelinin yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı" denildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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