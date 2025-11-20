Haberler

Diyarbakır'da Feci Trafik Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Diyarbakır'da bir tırın iki araca çarptığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Olay, Batman karayolunda meydana geldi ve 5 kişi yaralandı. Valilik, kaza ile ilgili açıklamada bulundu.

Diyarbakır'da tırın iki araca çarptığı feci kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Olay, Diyarbakır Batman karayolu kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 BD 454 plakalı tır, kavşakta 21 TT 0762 plakalı ticari taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bölge savaş alanına dönerken ihbarla olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 yaralıdan biri sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken feci kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 1 yaralının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağlar ilçesi Karamuş Mahallesi Ovabağ Çevre Yolunda meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Kazada 5 kişi yaralanmış, yapılan ilk değerlendirmelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, 1 yaralının hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Kaza sonucu toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralı olarak tedavi altındadır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
