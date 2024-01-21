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Diyarbakır'da feci kaza kamerada: 1 ölü, 3 ağır yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da feci kaza kamerada: 1 ölü, 3 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Bulvarı Peyas Mahallesi'nde 21 ABL 439 plakalı hafif ticari araç, sürücü R.K.'ninkontrolünden çıkarak önce Selahattin Kaplan'a (55), daha sonra beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiğini, araç içinde bulunan A.S.ve Ş.A'.nınağır yaralandığını belirledi.

Kaplan'ın cenazesi otopsi için, yaralılar ise tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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