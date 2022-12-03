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Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır- Bingöl karayolunda otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunun Mermer mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Lice istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 72 AAE 790 plakalı Clio marka otomobil, hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 27 ACT 181 plakalı Mercedes marka Tır ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan kişilerden Halit Çelik'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahattin Çapan ve Rıza Kurt'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bingöl 3. Sayfa Haberler

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