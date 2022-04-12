Diyarbakır'da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı - Haberler

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Diyarbakır'da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğünde fatura tahsilatında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle şüpheli 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğünde fatura tahsilatında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle şüpheli 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, DİSKİ'de tahsilat bürosunda çalışanların fatura tahsilatlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgulaması devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaçakçılık, Polis, su, 3. Sayfa, Haberler

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