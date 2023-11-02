Diyarbakır'da fabrika kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikada çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. İşçiler ve ustalar arasında başlayan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikada çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Ofköy Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında işçiler ve ustalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.