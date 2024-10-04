Diyarbakır'da Eylül Ayında 696 Kişi Yakalandı, 168'i Tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimlerince, eylül ayında yapılan çalışmalarda yakalanan 696 kişiden 168'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimleri tarafından eylül ayında kent genelinde yapılan çalışmalarda; 155 ruhsatsız tabanca, 23 av tüfeği, 32 kurusıkı ve bin 689 fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda, aralarında 227'isi firari olmak üzere toplam 696 kişi yakalandı. 168'i, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR